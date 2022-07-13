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    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...
    • 13.07.2022 - 13:31
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    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

    İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

    İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddesi enflasyon olacak.

    Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

    Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

    Kabine toplantısı ne zaman?

    15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, son olarak 27 Haziran tarihinde gerçekleştirildiği için gözler bu haftaya çevrildi.

    Kurban Bayramı tatilinin kamu kurum ve kuruluşlarında 9 güne çıkarılması nedeniyle yeni toplantının 18 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi... #1


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