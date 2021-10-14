Euro
10.6767
1.26%
Dolar
9.1883
1.22%
Altın
530.87
1.4%
Borsa
1.412
-0.13%
Bitcoin
526.967
1.77%
EXEN Coin
21.99
-1.39%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C
    Vergi Kanunu TBMM'de kabul edildi

    Vergi Kanunu TBMM'de kabul edildi

    Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
    • AA
    • 14.10.2021 - 21:30
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 21:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Vergi kanunlarında değişiklik yapan ve geniş kesimleri ilgilendiren paket, Meclis'te 247 oyla kabul edilerek yasalaştı.

    KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

    Yasaya göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak. Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor.

    Vergi Kanunu TBMM de kabul edildi #1

    TARIM DESTEĞİNDEN VERGİ ALINMAYACAK

    Çiftçilerin mazot, gübre gibi tarım desteklerinden vergi kesintisi kaldırılıyor. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler de faiziyle birlikte iade edilecek. Çiftçilere yaklaşık 3 buçuk milyar lira ilave ödeme yapılacak.

    Vergi Kanunu TBMM de kabul edildi #2

    İNTERNET KAZANCINA STOPAJ GELİYOR

    Yasa, internetten para kazananlara da yeni vergi düzenlemesi getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek. Yasayla elektronik ortamda vergi uygulamaları da genişletiliyor.

    Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor. Mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda sunma imkanı sağlanıyor.

    Vergi Kanunu TBMM de kabul edildi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir