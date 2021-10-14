Vergi Kanunu TBMM'de kabul edildi

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Yasaya göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak. Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor.

TARIM DESTEĞİNDEN VERGİ ALINMAYACAK

Çiftçilerin mazot, gübre gibi tarım desteklerinden vergi kesintisi kaldırılıyor. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler de faiziyle birlikte iade edilecek. Çiftçilere yaklaşık 3 buçuk milyar lira ilave ödeme yapılacak.

İNTERNET KAZANCINA STOPAJ GELİYOR

Yasa, internetten para kazananlara da yeni vergi düzenlemesi getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek. Yasayla elektronik ortamda vergi uygulamaları da genişletiliyor.

Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor. Mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda sunma imkanı sağlanıyor.



