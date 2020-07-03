Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent Camii açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent Camii temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent Camii temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"(Sakarya'daki patlama) Şu anda kontrol altına alınmıştır."

"(Sakarya'daki patlama) Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz."

"Levent Camisi'nin İstanbul'a, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum."

"Kimsenin bizim ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur."



"Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur."

"Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır."

"Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların ve diğer dini inançlara mensup olanların da hakkını hukuku korumaya devam edeceğiz"

"Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer burasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki camiye "Barbaros Hayrettin Paşa" adını verdiklerini açıkladı.



Ayrıntılar gelecek....