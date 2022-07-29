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    Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin, kahraman askerlerimiz tarafından leş edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:03
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmadı...

    Hain teröristleri yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri, nefes alan son teröristin leşini çıkarana kadar davasından dönmyecek.

    Her geçen gün, operasyon bölgelerinden başarı haberi gelen kahraman askerler bu kez Fırat Kalkanı bölgesine darbe indirdi.

    "7 terörist öldürüldü"

    Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi şu ifadelerle duyurdu:

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist öldürüldü #1


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