Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Bölgeye sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askeri, terör ile mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Mehmetçik başarılı operasyonlarıyla Barış Pınarı bölgesine sızma girişimlerini önlüyor.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.