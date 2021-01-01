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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.01.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 13:49
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Türk askeri, terör ile mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

    Mehmetçik başarılı operasyonlarıyla Barış Pınarı bölgesine sızma girişimlerini önlüyor.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1

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