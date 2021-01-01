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- Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Bölgeye sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 01.01.2021 - 11:42
- Güncelleme : 01.01.2021 - 13:49
Türk askeri, terör ile mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.
Mehmetçik başarılı operasyonlarıyla Barış Pınarı bölgesine sızma girişimlerini önlüyor.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.