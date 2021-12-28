28 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıkarken, 184 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİNİ AŞTI

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıkarken, 184 kişi ise hayatını kaybetti.

"ARTIŞ TRENDİNE GİRİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ."