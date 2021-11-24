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    Pençe Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde taciz ateşinde bulunan PKK’lı 2 terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.11.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 16:18
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    Pençe Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

    Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, hain teröristlere göz açtırmıyor.

    Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde mücadelelerine devam eden Türk askeri, her türlü saldırı ve sızma girşiminin önüne geçiyor.

    Son olarak bölgeye teröristlerce taciz ateşinde bulunuldu.

    2 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bunun üzerine Mehmetçik, ateş destek vasıtalarıyla gereken karşılığı verdi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden bölgede 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    Pençe Kaplan Operasyonu nda 2 terörist öldürüldü #1

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