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    İstanbul'da 'yağmur' trafiği

    Kent genelinde beklenen yağışlı hava etkisini gösterirken, birçok bölgede trafik yoğunluğu görülmeye başlandı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 17:52
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    İstanbul'da 'yağmur' trafiği

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

    Etkili olan yağış, trafiği kent genelinde durma noktasına getirdi.

    TRAFİK ERKEN SAATLERDE KİLİTLENDİ

    Gün içerisinde hafta içi olmasıyla trafik yoğunluğu arttı.

    Mesai bitmeden erken eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu.

    İstanbul da yağmur trafiği #1

    E-5 VE TEM'DE SON DURUM

    Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O-3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.

    İstanbul'da 'yağmur' trafiği VİDEO

    YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 81'E ULAŞTI

    Saat 17.50 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası yüzde 81 olarak kayıtlara geçti.

    İstanbul da yağmur trafiği #2

    İstanbul da yağmur trafiği #3

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