Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını 58 olarak açıkladı.

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelede önemli bir yola girdi.

Virüsten ölenlerin sayısı gün geçtikçe düşerken, iyileşenlerin sayısı da bir o kadar artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs bilançosunu açıkladı. Buna göre bugün 33 bin 332 kişiye test yapıldı, böylelikle test sayısı 1 milyon 474 bin 3 kişiye ulaştı.

Vaka sayısında da düşüş yaşandı. 1639 günlük vaka sayısı ile birlikte toplamda 143 bin 114 vaka sayısına ulaşıldı.

YOĞUN BAKIMDA DÜŞÜK SAYI

Virüs bugün Türkiye'de 58 can alırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 952'ye yükseldi.

Yoğun bakımda 998 hasta tedavi görürken, bugün 2 bin 826 hasta daha iyileşerek taburcu oldu.

Mart ayından bu yana 101 bin 715 hastanın iyileştiğini duyuran Bakan Koca, "Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1.5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz; maske ile 1.5 metre sosyal mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." dedi.