Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist öldürüldü

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'ya göz açtırmamakta kararlı.

Bugün gelen 3 şehit haberinin ardından bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar artırıldı.

Bu kapsamda Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

10 teröristin daha üstü çizildi

Konuya ilişkin duyuru Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."