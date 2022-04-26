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- Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist öldürüldü
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
- 26.04.2022 - 19:34
- Güncelleme : 26.04.2022 - 19:52
Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'ya göz açtırmamakta kararlı.
Bugün gelen 3 şehit haberinin ardından bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar artırıldı.
Bu kapsamda Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
10 teröristin daha üstü çizildi
Konuya ilişkin duyuru Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."