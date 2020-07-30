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    ABD Büyükelçisi Satterfield, Ayasofya Camii'nde

    ABD Büyükelçisi Satterfield, Ayasofya Camii'nde

    ABD Büyükelçiliği, Satterfield'ın ziyaretinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.07.2020 - 13:20
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    ABD Büyükelçisi Satterfield, Ayasofya Camii'nde

    ABD Büyükelçisi David Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

    Beraberindeki heyetle caminin içine giren Satterfield, etrafı dikkatle inceledi.

    ABD Büyükelçili, ziyarette çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

    "ÇALIŞMALARI DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN.."

    Paylaşıma, "Büyükelçi Satterfield, ihtişamını ve yapılışındaki teknik dehayı bizzat görmek ve bu anıtsal yapının taşıdığı evrensel değerin korunması ve erişime açık kalmaya devam etmesi için yürütülen yenileme ve restorasyon çalışmalarını daha iyi anlamak için #Ayasofya’yı ziyaret etti." notu düşüldü.

    ABD Büyükelçisi Satterfield, Ayasofya Camii'nde #1

    ABD Büyükelçisi Satterfield, Ayasofya Camii'nde #2

    ABD Büyükelçisi Satterfield, Ayasofya Camii'nde #3

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