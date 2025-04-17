AA

İstanbul Valiliğince, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi.

Törende, Özal'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

TURGUT ÖZAL'IN ARDINDAN ADNAN MENDERES'İN MEZARINI DA ZİYARET ETTİ

Saygı duruşunun ardından İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okunan törende, protokol üyeleri Özal Ailesi'ne taziyelerini iletti.

Yılmaz ve beraberindekiler, ardından merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, her iki devlet adamına da rahmet diledi.

"HER İKİ 'MİLLETİN ADAMI'NA DA RAHMET DİLİYORUM"

Turgut Özal ve Adnan Menderes'in 'milletin adamı' sıfatını kazanan devlet adamları olduğunu belirten Yılmaz, basın mensuplarının da katıldığı anma töreninde şunları söyledi:

Bu kolay kolay gerçekleşmiyor. Millete hizmet ettiğinizde, milletin hayatını, refahını iyileştirdiğinizde, devleti daha ileriye taşıdığınızda, bu milletin gönlünde sarsılmaz bir yer ediniyorsunuz. Farklı bir bakış açısı gelişiyor. Her iki 'Milletin Adamı'na da rahmet diliyorum. Kalkınma ve demokrasi mücadelemizde ikisinin de çok büyük emeği var, payı var.

"HER İKİSİNİ DE DEMOKRASİYE KATKILARDAN DOLAYI ŞÜKRANLA ANIYORUZ"

Yılmaz, Menderes'in çok büyük hamlelere vesile olmuş bir lider olduğunu, ezanla ilgili attığı tarihi adımın hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirerek Menderes'in, arkadaşlarıyla verdiği büyük hizmetlerin ardından askeri darbeden sonra demokrasi şehidi olduğunu aktardı.

Her iki devlet adamının da ülkeye katkısının büyük olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

Bugün geriye baktığımız zaman onların o mücadeleleri, fedakarlıkları sayesinde ülkemiz kalkınmada, demokraside farklı bir yere gelmiş durumda. Rahmetli Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesi, daha rekabetçi, daha güçlü bir ekonomik yapı oluşması için dış dünyayla dünya ekonomisiyle ülkemizin bütünleşmesi için büyük reformlara imza atmış bir lider.



Aynı şekilde askeri bir müdahaleden sonra ülkemizin demokratikleşmesine, yeniden siyasetin normalleşmesine çok büyük katkıları olmuş bir lider. Her zaman düşünce hürriyeti, inanç hürriyeti, girişim hürriyeti, demiş olan bir lider. Her ikisini de demokrasi ve kalkınmamıza yaptıkları katkılardan dolayı tekrar şükranla minnetle yad ediyoruz.

"ÜLKEMİZİ YÜKSEK STANDARTLARA TAŞIMA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yılmaz, ülkeyi üst sıralara taşıma yönünde gayretlerine devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

Bugün de milletin adamı sıfatını kazanmış Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde, liderliğinde yine bu demokrasi ve kalkınma mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyamızın zor bir dönemindeyiz. Bölgemizde, dünyada çok çeşitli jeopolitik, ekonomik gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz.



Milli birliğimizi pekiştirerek hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden, hangi kimlikten olursak olalım milli birliğimizi kuvvetlendirerek dünyamızın bu geçtiği zor dönemde de milli birlik içinde, beraberlik içinde, demokrasi ve kalkınma ideallerini hep en yüksekte tutarak yolumuza devam edeceğiz.



Geçmişte rahmetli Turgut Özal'ın, rahmetli Menderes'in bıraktığı mirasa yakışır bir şekilde ülkemizi daha yüksek demokratik standartlara, kalkınma standartlarına ulaştırma mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yılmaz, Özal ve Menderes'in mirasına en güçlü şekilde sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Bir gazetecinin, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le ilgili sorusuna Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini, kendisinin de hastane ziyaretinde bulunacağını ifade etti.

Törene; Özal'ın eşi Semra Özal ve yakınlarının yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, bazı ilçe kaymakamları ile ilçe belediye başkanları da katıldı.