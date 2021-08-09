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- 9 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
9 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 9 Ağustos Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dün 8,60'ye yükselen doların bugünkü seyri merak ediliyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 09:48
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dün yaşanan yükseliş bugün yine devam ediyor.
Haftaya düşüşle başlayan Dolar ve Euro kuru, hafta ortasında tekrar yükselişe geçti.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
9 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Küresel piyasalarda geçen hafta rekor seviyelerin görülmesinin ardından yeni haftada, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı izlenecek.
Geçtiğimiz hafta 8.30’un altına kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçerek 8,60’ın üzerinde seyreden dolar bugün, 8,62'den işlem görüyor. Euro/TL ise 10,15'lerde seyrediyor.
- DOLAR: 8,62
- EURO: 10,15