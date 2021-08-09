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9 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

9 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 9 Ağustos Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dün 8,60'ye yükselen doların bugünkü seyri merak ediliyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..