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- 9 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri
9 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri
İslam alemi, illere göre cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Peki 9 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri...
- Haber Merkezi
- 09.12.2022 - 09:19
Her cuma camilerin yolunu tutan milyonlarca insan, bugün de ibadetlerini yerine getirmek üzere yola çıkacak.
Bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Aralık 2022 cuma namazı saat bilgisini yayınladı.
Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri...
9 Aralık 2022 cuma namazı saatleri
- ADANA CUMA SAATİ: 12:36
- ANTALYA CUMA SAATİ: 12:54
- ANKARA CUMA SAATİ: 12:46
- BURSA CUMA SAATİ: 13:01
- BOLU CUMA SAATİ: 12:51
- ÇANAKKALE CUMA SAATİ:13:11
- ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 12:55
- GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:28
- İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:01
- İZMİR CUMA SAATİ: 13:09
- KASTAMONU CUMA SAATİ: 12:42
- KAYSERİ CUMA SAATİ: 12:35
- KONYA CUMA SAATİ: 12:47
- MERSİN CUMA SAATİ: 12:39
- RİZE CUMA SAATİ: 12:15
- SAKARYA CUMA SAATİ: 12:55
- SİVAS CUMA SAATİ: 12:29
- TRABZON CUMA SAATİ: 12:18
- VAN CUMA SAATİ: 12:04
- ZONGULDAK CUMA SAATİ: 12:50