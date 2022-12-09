9 Aralık 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri

İslam alemi, illere göre cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Peki 9 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri...

Her cuma camilerin yolunu tutan milyonlarca insan, bugün de ibadetlerini yerine getirmek üzere yola çıkacak.

Bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Aralık 2022 cuma namazı saat bilgisini yayınladı.

Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri...

9 Aralık 2022 cuma namazı saatleri