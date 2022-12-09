9 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

9 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gün içinde hangi bölgelerde depremler olduğu araştırılıyor. Gün içinde İzmir, Muğla ve Akdeniz bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 9 Aralık günü deprem mi oldu?

Bugün 9 Aralık 2022 Cuma günü Türkiye genelindefarklı illerde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Gün içinde birçok bölgede çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 9 Aralık'ta nerede deprem oldu?

9 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 9 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Muğla, İzmir ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Muğla 2.5 ile, İzmir 2.2 ile ve Akdeniz 3.6 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 9 Aralık 2022 deprem verileri:





9 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: