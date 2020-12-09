9 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 217 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameraların karşısına geçerek açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün vaka sayısı yine 31 binin üzerine çıktı.

GÜNLÜK VAKA 31 BİN 712 OLDU, SEMPTOMLU HASTA SAYISI İSE 6 BİN 213

Tespit edilen 31 bin 712 vakadan 6 bin 213'ünün semptomlu olduğu belirlendi.

Tedavi altındaki 5 bin 846 kişi sağlığına kavuşurken 217 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 531 oldu.