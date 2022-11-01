9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel doğum gününde memleketinde anıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 98. doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta'da bulunan anıt mezarında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 98. doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta'da mezarı başında anıldı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Çalca Tepe'deki anıt mezarında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada, Demirel'in hayatından çıkarılacak önemli dersler bulunduğunu söyledi.

"O büyük ve önemli bir devlet adamıydı"

Demirel'in İslamköy'den çıkıp başbakan ve cumhurbaşkanı olmasını cumhuriyete bağladığını belirten Akın, "9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'den öğreneceğimiz çok şey var. O büyük ve önemli bir devlet adamıydı." dedi.

Eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar, bugün yürünen asfaltta, yakılan ışıkta, okullarda Demirel'in imzası bulunduğunu belirtti.

Törene Demirel'in sağlığında özel doktorluğunu yapan İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, eski milletvekilleri ile yakınları katıldı.