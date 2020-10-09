9 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 1629 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

Tedavi altındaki 1402 kişi sağlığına kavşurken 55 kişi vefat etti.

"AĞIR HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun." notuyla yaptı.