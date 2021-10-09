9 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin korona ile mücadelesine ilişkin verilerin bulunduğu tabloyu güncelledi.

Güncel tablo yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

206 CAN KAYBI

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 korona testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

KOCA, GENÇLERE SESLENDİ

Koca paylaşımında, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid’siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" ifadelerine yer verdi.