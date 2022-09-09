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    9 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Araç sahipleri "9 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 09.09.2022 - 14:59
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    9 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

    2 gün üst üste zam gelen motorine bu kez indirim geldi.

    8 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 14 kuruş indirim geldi.

    GÜNCEL AKARYAKIT  FİYATLARI

    İstanbul Motorin litresi 24.86 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.

    Ankara Motorin litresi 24.99 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.

    İzmir Motorin litresi 25.01 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.

    Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

    9 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu? #1


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