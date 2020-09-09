9 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 254 bini geçti. Virüs son 24 saatte 55 can aldı.

Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

55 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 837 oldu.

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 673 olarak belirlendi.

Bakan Koca paylaşımını, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." notuyla yaptı.