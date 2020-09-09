Dolar
7.4908
0.1136%
Euro
8.8437
0.354%
Altın
1947.87
0.8287%
Borsa
1099.68
0.9251%
G. Altın
468.534
0.7968%
Bitcoin
76589.16
0.6814%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    9 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 254 bini geçti. Virüs son 24 saatte 55 can aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 19:01
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 19:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    9 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

    55 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 837 oldu.

    Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 673 olarak belirlendi.

    Bakan Koca paylaşımını, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." notuyla yaptı.

    9 Eylül Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir