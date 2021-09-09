9 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 23 bin 846 kişinin korona testi pozitif çıktı, 257kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadele verilerini güncelledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel taployu Twitter'dan paylaştı.

257 CAN KAYBI DAHA

Tabloya göre Türkiye'de bugün 23 bin 846 kişinin korona testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

"TABLOYU TÜMDEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Koca tabloyu, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." ifadelerini kullanarak paylaştı.