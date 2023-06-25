9 günlük bayram tatil başladı! İşte İstanbul'a yakın rotalar.. 28 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili için İstanbullular, kente yakın tatil rotalarını araştırmaya başladı. İşte denizin tadını çıkarmak için noktalar...

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Bu yıl da bayram tatili 9 gün sürecek.

Dün başlayan tatil için şehir dışı planları günler öncesinden yapıldı, uçak ve otobüs biletleri de alındı.

Çok sayıda vatandaş ise dün sabah saatlerinden itibaren yollara düştü.

Kimileri Ege ve Akdeniz sahillerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracak, kimileri ise memleketinde doğayla baş başa vakit geçirecek.

Tatilde uzaklaşmak istemeyen İstanbullular ise kente yakın rotaları araştırmaya başladı.

İşte bayram tatilinde, sevdiklerinizle denize girebileceğiniz noktalar...

Tekirdağ

Yurt içerisinde sahil uzunluğu en fazla olan kentte, mavi bayraklı halk plajları yoğun ilgi görüyor. Denizi ve eğlence merkezleriyle tatilcilerin beklentilerini önemli ölçüde karşılıyor.

İlçelerin ünlü plajları...

1/ Süleymanpaşa plajları: Atatürk Parkı Halk Plajı Kumbağ Mutlukent Halk Plajı, Değirmenaltı Halk Plajı.

2/ Marmaraereğlisi plajları: Kadınlar Plajı, Dallas Plajı, Yeniçiftlik Plajı.

3/ Şarköy plajları: Eriklice Köyü Halk Plajı, Uçmakdere Halk Plajı.

4/ Saray plajları: Kıyıköy Halk Plajı, Kastro Plajı.

Kocaeli

Marmara Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden biri olan kentte, doğal güzellikleri ve plajları ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

En bilinen plajlar...

Karamürsel Altınkemer Halk Plajı, Kerpe Plajı, Kefken Plajı, Kapri Plajı, Kumcağız Plajı, Cebeci Plajı.

Kırklareli

Her mevsim yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçilerin tercih ettiği kentte, mavinin birçok tonunu hakim olduğu plajlar ön plana çıkıyor.

Ücretsiz plajlar...

İğneada Plajı, Beğendik Plajı, Aşıklar Plajı, Servez Plajı, Panayır İskelesi.

Yalova

Girintili çıkıntılı olmayan sahil kesimi ile ön plana çıkan kent, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında Armutlu ve Çınarcık bölgelerinde plajlarda yoğun bir kalabalık ortaya çıkıyor.

En sevilen plajlar...

Fıstıklı Plajı, Armutlu Plajı, Çınarcık Plajı, Altınova Hersek Plajı, Reis Aile Plajı.

Sakarya

Yeşil ve mavinin bir arada olduğu, temiz havanın hakim olduğu plajlarıyla ünlü şehirde, keyifli bir tatil geçirmek mümkün.

İşte sık ziyaret edilen plajlar...

Karasu Plajı, Sakin Plaj, Kocaaeli Kadınlar Plajı.