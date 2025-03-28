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İHA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Okulların da ara tatilde olmasıyla birlikte bayramı farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

Bayramlarda 1 milyon turisti misafir eden Bodrum, bu yıl da tatilcilerin rotaları arasına girdi.

TURİZM SEZONU ERKENE ÇEKİLDİ

Normal şartlarda 15 Nisan’da başlayacak olan turizm sezonu, yoğun talep nedeniyle yaklaşık 15 gün erkene çekildi.

Birçok işletme, mayıs ayında planlanan açılışlarını 30 Mart’a aldı.

Restoran ve esnaf, Ramazan Bayramı’nda yerli turistin Bodrum’a can suyu olacağını belirtiyor.

500 BİN TURİST BEKLENİYOR

Yapılan tahminlere göre, bayram tatili boyunca Bodrum’a yaklaşık 500 bin yerli turistin gelmesi bekleniyor.

Konaklama fiyatları ise bin 500 TL ile 75 bin TL arasında değişiyor.

"REZERVASYON SAYILARI ARTTI"

İşletme sahibi Bülent Kaya, açıklamanın ardından az da olsa bir hareketlilik başladığını ifade ederek, "Dokuz günlük bayram tatilinin açıklamasının ardından az da olsa bir hareketlilik oluştu. Ama mevsimsel durumdan dolayı ve açıklamanın son günlerde olmasından dolayı o beklediğimiz yerli turist sayısına ulaşamayız. Yine de otellerde rezervasyon sayıları arttığını söyleyebiliriz." dedi.

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI

Artan yoğunluk nedeniyle Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

Arife gününden itibaren ilçede güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ise 24 saat esasına göre çalışarak sahil ve cadde temizliğini aralıksız sürdürecek.

TÜM BÖLGE HAREKETLENDİ

Bayram tatilinin dokuz güne çıkarılması yalnızca Bodrum’u değil, Akdeniz ve Ege kıyılarındaki diğer turizm bölgelerini de hareketlendirdi.

Yaz sezonu, bu yıl beklenenden daha erken başlamış oldu.