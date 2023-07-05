9 günlük bayram tatilinde müze ve ören yerleri yoğun ilgi gördü Türkiye'deki müze ve ören yerlerini 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti. İlk sırayı ise 116 bin 876 ziyaretçi ile Denizli-Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri yer aldı.

AA & Ensonhaber

Türkiye, hareketli bir Kurban Bayramı tatilini geride bıraktı.

Yurdun dört bir yanına ziyaretçi akını yaşandı.

Kimileri memleketlerini tercih ederken kimiler ise deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

9 günlük tatilde birçok vatandaş ise rotayı tarihi bölgelere çevirerek müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

1 milyon 414 bin kişiden kültür ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hierapolis'ten Efes Antik Kenti'ne, Kız Kulesi'nden Sümela Manastırı'na, Galata Kulesi'nden Göbeklitepe'ye pek çok tarihi ve kültürel mekanda bayram tatili yoğunluğu yaşandı.

Bu kapsamda yerli ve yabancıların akınına uğrayan müze ve ören yerlerini 9 gün boyunca 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti.

Pamukkale ilk sırada

En çok ziyaretçiyi 116 bin 876 kişi ile Denizli-Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ağırlarken, İzmir Efes Ören Yeri 100 bin 233 kişi ile en çok ziyaret edilen ikinci tarihi mekan oldu.

Antalya Olympos Ören Yeri 41 bin 326 kişi ile üçüncü sırada yer alırken Trabzon Sümela Manastırı 38 bin 355 kişi ile dördüncü, İstanbul Galata Kulesi ise 37 bin 552 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

Kız Kulesi'ne de akın ettiler

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe'yi de bayram tatilinde 31 bin 66 kişi ziyaret etti.

İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi ise 27 bin 398 ziyaretçi ağırladı.