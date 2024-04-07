9 günlük bayram tatilini kabusa çevirmemek için sürücülerin uyması gereken kurallar Bayram'da tatil için yollara dökülen sürücülerin bu mutlu günlerini trafik kazalarıyla kabusa çevirmemesi için dikkat etmeleri gereken kuralları ve püf noktalarını derledik.

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Ramazan Bayramı öncesi 9 günlük tatil başladı.

Tatil 9 gün olunca planlar yapıldı, şehir dışına çıkmak isteyenler için yol göründü.

Büyük şehirlerden Anadolu'daki illere ve tatil beldelerine kaçış başladı.

Bu kapsamda her bayram meydana gelen onlarca ölümlü trafik kazasına karşı, sürücülerin alması gereken tedbirler büyük önem taşıyor.

Bu tedbirlerin başında da, uykusuz araç kullanmamak yer alıyor.

Uykunuzu almadan uzun yola çıkmayın

Sürücülerin bayram tatillerinde trafikte karşılaştıkları yoğunluklara bakıldığındai sabah erken saatlerde ya da öğle saatlerinde yola çıkmanın daha doğru olduğu görülüyor.

Sürücünün uykusunu iyi almış bir şekilde yola çıkması, uyku düzenine göre değişse de ortalama 7-8 saatlik bir uykuyla direksiyon başına geçmesi gerekiyor.

Uykusuzluk belirtileri

Sürücü;

-Araç kullandığı son birkaç kilometreyi anımsamıyorsa,

-Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa,

-Sık sık esniyorsa,

-Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa,

-Önündeki araca çok yaklaşıyor ya da trafik işaretlerini kaçırıyorsa,

-Başını tutmakta zorlanıyorsa, -

Aracı duruş ve kalkışlarla sarsarak kullanıyorsa uyuma tehlikesinin olduğunu bilmelisiniz.

2 saatte bir 15 dakikalık molalar verin

-Yola çıkmadan bir gün önce dahi alkol tüketilmemeli, erken uyunmalıdır.

-Yolculuk sırasında uyku getirebilecek ilaçlardan da uzak durulmalıdır.

-Mola yerlerini yola çıkmadan belirlemeli, 150 kilometre mesafede ya da 2 saatte bir 15 dakika mola vermelisiniz.

Kıyafet tercihi önemli

-Tatil sebebiyle trafik artıyor ve birçok uzun yol tecrübesi olmayan sürücü şehirlerarası yollara çıkıyor. Bunu unutmayın ve her an karşınızdaki veya yanınızdaki sürücünün hata yapabileceğini düşünerek aracınızı kullanın.

-Ağır, yağlı yiyeceklerden uzak durun. Çünkü bu tür yiyecekler uykunuzun gelmesini sağlayabilir. Mola yerlerinde çorba, küçük bir porsiyon beyaz et ve salata tüketin.

-Kalın ve fazla giysilerin yerine hafif ve rahat kıyafetleri tercih edin.

Terlik kullanmak, sanıldığının aksine zararlı

-Pedalları rahatça hissedebileceğiniz, hassasiyeti yüksek ince tabanlı ayakkabıları tercih edin. Ama terlik ve benzeri şeyler kullanmayın. Ani ve sert frenler terlikle yapılamıyor.

-Sürekli klima açık şekilde gitmeyin. 30-40 dakikada bir camı açarak araç içini havalandırmayı ihmal etmeyin, konsantre sorunu çekmemek için oksijen miktarını camı açarak artırabileceğinizi unutmayın.

-Araçta klimanın doğrudan yüz ve göğüs bölgesine değil cama doğru gelmesine dikkat edin.

-Sıcaklardan fazla etkilenmemek için bol su tüketin. Özellikle kalp, tansiyon ve şeker hastaları; sıcak havalarda çok uzun süre araç kullanmayın.

Takip mesafesi korunmalı

-Tır, kamyon gibi ağır tonajlı araçların sık kullandığı yollarda lastiklerin yol açtığı izlere dikkat edin. Bu tür yollarda ağır yükün asfaltı ezmesiyle oluşan iz görünümündeki çukurlar, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına neden olabilir.

-Takip mesafesini koruyun, şehir içinden geçerken hızınızı düşürün. Kısa farlarınızı gece - gündüz açık tutun. Hız limitlerine uyun.

-Emniyet kemerini takın ve araç içindekilere taktırın. Araç içinde dikkatinizi dağıtacak, görüşünüzü kapatacak eşyalar bulundurmayın, tüm eşyaları sabitleyin.

-Araç içinde sabitlenmemiş bir şey bırakmayın. Parfüm, gözlük ve çakmaklara dikkat edin.

Çocukları kucakta ve ön koltukta taşımayın

-12 yaşın altındaki çocukları (1.35 boy 36 kg) boylarına ve kilolarına göre düzenlenmiş güvenlik koltuklarına oturtun, kucakta ve ön koltukta taşımayın.

-Bayram yolculuklarında kazaların en büyük nedenlerinden biri acele etmeye bağlı olarak yapılan hatalı sollamalar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle gidiş-geliş olarak düzenlenmiş yollarda tabela ve çizgilere uyun!

-Diğer bir kaza sebebi ise sürüş esnasında telefonla konuşmak. Bazı sürücülerimiz kulaklıkla konuşmanın güvenli olduğunu sanıyor. Fakat önemli olan telefonu elinize alarak konuşmak değildir, önemli olan beynin başka yere odaklanmasıdır. Bu nedenle ister elinizde, ister kulaklık yardımıyla telefonla konuşmak tehlikeli ve ölümcül hatalara neden olabilir. Mümkün olduğunda uzak durun!

Islak zeminde hız düşürün

-Yağmurlu bölgelerde ve yolun ortasındaki çim alanların sulandığı yerlerde suda kızaklama (Aquaplanning: Su birikintisinden dolayı lastiklerin zeminle bağlantısının kısmi veya tamamen kaybolması) ihtimalini göz önüne alarak, hızınızı düşürerek ve takip mesafesini artırarak önlemlerinizi alınız.

Yoğun siste önceki aracı takip etmeyin

-Her yıl yüzlerce kazanın gerçekleştiği Bolu Dağı kesimi gibi yoğun sis alan bölgelerde, hızınızı azaltın, yol kenarlarındaki parlayan tabelaları takip ederek yolu okumaya özen gösterin. Fakat kesinlikle yoğun siste öndeki aracı takip etmeyin. Bu tür durumlarda öndeki aracın yaptığı hatanın bedelini birlikte ödersiniz.

Araç bakımınızı yaptırın

-Aracınızın klasik bakımlarının yapılmış olmasına özen gösterin. Klima, havalandırma sistemlerinin çalıştığından emin olun. Eskimiş silecek lastiklerinizi değiştirin.

-Özellikle yağ eksilmesine ve sıcak havalarda sorun yaşatan hararet soruna karşı aracın su kontrolünü yapmayı unutmayın. Aracın aküsünü mutlaka kontrol ettirin.

Lastik havalarıyla bilinçsizce oynanmamalı

-Lastiklerinizin hava basınçlarının ayarlı, diş derinliklerinin yeterli olduğundan emin olun.

-Hala kış lastiklerini kullanan sürücüler, özellikle fren mesafesi ve hakimiyet konularında çok fazla tehlike yaşayacaklardır. Araçları çok çabuk kontrolden çıkabilir, virajlarda savrulabilir, fren mesafesinde ciddi uzamalar yaşayabilir.

-Lastik havalarıyla bilinçsizce oynanmamalıdır. Uzun yolda lastik havalarını düşürerek ve yükselterek hata yapmayın! Araç üreticisinin verdiği değerlere sadık kalınmalıdır.

Yola çıkarken kaza kara noktalarını incelemeyi unutmayın

Bu kapsamda takip edilmesi gereken en önemli verilerden biri de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde, en çok kaza yaşanan yerleri işaretleyerek oluşturduğu "kaza kara noktaları"

Belli aralıklarla oluşturulan ve harita ile işaretlenen bu noktalar, ekipler tarafından daha fazla uyarı işareti ve denetimle tehlikeli olmaktan çıkartılmaya çalışılırken, sürücülerin de bu noktalara dikkat ederek daha dikkatli olması gerekiyor.

Bayramda yola çıkacak olanların kendi güzergahlarında dikkat etmesi gereken o noktaları ayrıntılı olarak incelemek için tıklayınız.