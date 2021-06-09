9 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 454 kişi yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 6 BİN 454

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 558 semptomlu hasta belirlendi.

87 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 647 kişi sağlığına kavuşurken, 87 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 428 oldu.