- Haberler
- Gündem Haberleri
- 9 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
9 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 454 kişi yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 09.06.2021 - 19:30
- Güncelleme : 09.06.2021 - 19:39
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 6 BİN 454
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 558 semptomlu hasta belirlendi.
87 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 647 kişi sağlığına kavuşurken, 87 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 428 oldu.