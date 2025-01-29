9 ilde 'Hücre' operasyonu: 9 organize suç örgütü çökertildi

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Organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, bu kapsamda operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftadır Jandarma tarafından düzenlenen “Hücre” operasyonlarında 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği belirtildi.

9 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Operasyonun detaylarında, Kırşehir’de M.C.K.’nın elebaşılığını yaptığı, Kahramanmaraş’da M.Y.’nin elebaşılığını yaptığı, Aksaray’da Y.T.’nin elebaşılığını yaptığı, İstanbul’da A.A.’nın elebaşılığını yaptığı, Hatay’da E.B.’nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir’de M.A.K.’nın elebaşılığını yaptığı, Tunceli’de S.M.’nin elebaşılığını yaptığı, İzmir’de E.K.’nin elebaşılığını yaptığı, Antalya’da M.D.’nin elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiği duyuruldu.

50 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 76 kişi yakalandı. Şüphelilerden; 50'si tutuklanırken 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1'inin işlemleri ise devam ediyor.

Aksaray, Kırşehir, Hatay, Balıkesir, İstanbul, Tunceli, İzmir, Kahramanmaraş ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, futbol ve diğer spor müsabaka oyunlarında bahis oynatmak, göçmen kaçakçılığı, sınai mülkiyet kanuna muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi.