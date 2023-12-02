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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarda örgüt mensupları tek tek yakalanıyor.

Son olarak güvenlik güçleri şehir merkezlerinde harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonun ayrıntıları sosyal medyada paylaştı.

"88 örgüt mensubu yakalandı"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) üye olma, Yardım-Yataklık Etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, suçlarına yönelik Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında; 88 BTÖ Mensubu şüpheli şahıs yakalanmıştır."

"113 adrese yönelik operasyon yapıldı"

Paylaşımın devamında şu bilgilere yer verildi:

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemize Sizlerin Duası ve Desteğiyle Kararlılıkla Devam Edeceğiz!



Bitlis Valiliğimiz ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce olmak üzere toplam 113 adrese yönelik yapılan Kahramanlar operasyonlarında 88 şüpheli şahıs yakalandı.