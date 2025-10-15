9 ilde siber suçlara karşı operasyon: 61 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde emniyet güçleri, suç ve suçlularla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya platformu X hesabından paylaştı.

61 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber suçlarla mücadele kapsamında jandarma, hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladı.

9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarda, 27 şüpheli tutuklanırken 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

- İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirdikleri,

- Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.