9 ilde SİBERAĞ-15 operasyonu: 30 Milyar 478 Milyon liralık hesaba el konuldu

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Emniyet güçleri yasa dışı her oluşumun tepesine çöküyor...

Bu kapsamda 9 ilde SİBERAĞ-15 operasyonu düzenlendi.

"Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı ve 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu; 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu. Şüphelilerden; 18'i tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.