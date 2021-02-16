9 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Çorum, Bartın, Zonguldak, Isparta ile Konya'nın 6 ilçesinde yüz yüze eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Çorum, Isparta ve Bartın ile Konya'nın Çeltik, Sarayönü, Seydişehir, Bozkır, Yunak ve Doğanhisar ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği ve uzaktan eğitimle devam edileceği belirtildi.

ZONGULDAK’TA 2 GÜN ARA

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu ise yüz yüze eğitime 2 gün ara verilmesi, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da izinli sayılması yönünde karar aldı.