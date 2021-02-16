Euro
8.4338
-0.25%
Dolar
6.9463
-0.26%
Altın
406.72
-0.13%
Borsa
1.562
0%
Bitcoin
343.574
-0.70%
EXEN Coin
17.48
0.45%
-1ºC
İstanbul
Kar -1 C

    9 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

    Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Çorum, Bartın, Zonguldak, Isparta ile Konya'nın 6 ilçesinde yüz yüze eğitime ara verildi.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 08:26
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    9 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

    Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

    Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Çorum, Isparta ve Bartın ile Konya'nın Çeltik, Sarayönü, Seydişehir, Bozkır, Yunak ve Doğanhisar ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği ve uzaktan eğitimle devam edileceği belirtildi.

    ZONGULDAK’TA 2 GÜN ARA

    Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu ise yüz yüze eğitime 2 gün ara verilmesi, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da izinli sayılması yönünde karar aldı.

    9 ilde yüz yüze eğitime kar engeli #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir