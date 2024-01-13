9 kahraman Mehmetçik şehit düştü... Evleri Türk bayraklarıyla donatıldı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin acı haberi, ailelerine verildi.

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AA

Türkiye şehit olan kahraman 9 Mehmetçiğine ağlıyor...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin ailelerine ise acı haberler ulaştırılmaya başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 9 kahramanımızın kanını yerde bırakmazken, askerlerimizin evlerine ise Türk bayrakları asıldı...

Adıyaman'a ateş düştü

Çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Batur'un Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.

İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Bir şehit ateşi de Gaziantep'e düştü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştırıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba Süleyman ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Gün'ün bekar olduğunu öğrenildi.

Şehidin yakınları, gözyaşlarını tutamadı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Delen'in Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı.

Şehit Özdemir'in şehadet haberini Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine Kaymakam Fatih Çelikkaya, Şehit Gülmez'in şehadet haberini de Göksun ilçesindeki ailesine Kaymakam Ömer Faruk Duman verdi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.

Kuzeni 2008 yılında şehit düştü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun şehadet haberi İstanbul'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Köroğlu'nun Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, şehidin ailesine şehadet haberini verdi.

Köroğlu'nun arkadaşları tarafından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Üç kız kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Ahmet Köroğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)