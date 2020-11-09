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    9 Kasım Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 85 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 19:34
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 19:41
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    9 Kasım Türkiye'de koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 2 bin 576 kişi daha koronaya yakalandı.

    Tedavi altındaki 2 bin 47 kişi iyileşirken 85 kişi daha vefat etti.

    Böylece koronavirüs nedeniyle can kaybı 11 bine yaklaştı.

    "VİRÜS YÜKÜNÜ AZALTIN"

    Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın." ifadeleriyle paylaştı.

    9 Kasım Türkiye de koronavirüste son durum #1

    Ayrıntılar gelecek...

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