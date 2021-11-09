9 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 28 bin 662 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 662

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıkarken, 196 kişi ise hayatını kaybetti.

"SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARI ORTAK SORUMLULUĞA BAĞLI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 118 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 697 bin 102, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 341 bin 966, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 426 bin 618 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 117 milyon 723 bin 821.