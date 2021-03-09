9 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

Güncel tabloya göre, son 24 saat içerisinde 140 bin 828 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 34 milyon 403 bin 108'e ulaştı.

13 BİN 755 VAKA

Yapılan testler sonucu 13 bin 755 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

66 HASTA SALGINA YENİLDİ

66 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 160'a yükseldi.

Hastanede tedavi gören 8 bin 639 kişi ise sağlığına kavuştu.