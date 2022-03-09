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    9 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 243 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 143 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.03.2022 - 19:52
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    9 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 33 BİN 243

    Buna göre, son 24 saatte 366 bin 536 koronavirüs testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 822 oldu.

    2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,20

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,20 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 144 bin 478'e yükseldi.

    9 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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