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9 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 55 bin 791 kişi koronavirüse yakalandı, 253 kişi de hayatını kaybetti.
- AA
- 09.04.2021 - 20:35
- Güncelleme : 09.04.2021 - 20:37
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 56 BİNE YAKLAŞTI
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 2 bin 408 semptomlu hasta belirlendi.
253 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 35 bin 786 kişi sağlığına kavuşurken, 253 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 454 oldu.