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    9 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    9 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 55 bin 791 kişi koronavirüse yakalandı, 253 kişi de hayatını kaybetti.
    • AA
    • 09.04.2021 - 20:35
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 20:37
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 56 BİNE YAKLAŞTI

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 2 bin 408 semptomlu hasta belirlendi.

    253 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 35 bin 786 kişi sağlığına kavuşurken, 253 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 454 oldu.

    9 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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