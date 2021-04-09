9 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 55 bin 791 kişi koronavirüse yakalandı, 253 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 56 BİNE YAKLAŞTI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 2 bin 408 semptomlu hasta belirlendi.

253 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 35 bin 786 kişi sağlığına kavuşurken, 253 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 454 oldu.