9 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi.

Günün koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, yapılan testler sonucu 9 bin 537 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 902 oldu.

181 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 181 kişi de virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." notuyla yaptı.