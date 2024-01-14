9 şehitten geriye kalanlar: Hikayeleri yürekleri yaktı... PKK’lı teröristlerce üs bölgesine saldırı girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan 9 Mehmetçik’in cenazeleri dün Şırnak’ta düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Şehitlerimizden geriye yürek burkan hikayeler kaldı.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor...

Irak’ın kuzeyinde yürütülen harekatta, önceki gün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 vatan evladı şehit oldu.

9 Mehmetçik'in baba ocaklarına şehit ateşi düşerken her birinden geriye yürek burkan hikayeler kaldı.

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in acı haberi Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi’ndeki çadırda yaşayan Ali-Ümmihani Özdemir çiftine Kaymakam Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi.

3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm’ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

Ailenin komşularından Nazire Keskin, “Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı. ‘Evlenmeden önce size bir ev alacağım’ demiş” dedi.

"Size bir ev alacağım demiş"

Komşu Hatice Gülbuyruk da ailenin konteyneri ısıtamadığı için çadırda kaldığını söyledi.

Şehit Özdemir, dün düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Daha sonra Kahramanmaraş Valiliği’nden konuyla ilgili bir açıklama yapılarak, "Kahramanmaraş’ta çadırlar tamamen kaldırılmıştır. Ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir. Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir.” denildi.

"Türkiye'yi böldürmeyeceğiz askere, polise dua edin dedi"

Şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin’in acı haberi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde oturan ailesini yetkililer tarafından verildi.

Baba Nazif ve anne Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrakları asıldı.

Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin’in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un ziyareti sırasında şehit Evcin’in babası Nazif Evcin, oğluyla gurur duyduğunu söyledi ve “Dün kandili kutladı, ‘Türkiye’yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni sildirmeyeceğiz, vatan için pisikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin’ dedi. Evladımla gurur duydum” dedi.

Şehit Evcin bugün öğlen Reşadiye Camii’nde kılınacak namazın ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.

Babasını kaybetmişti

Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın şehadet haberi İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi’ndeki ailesine verildi.

Bekar olan Atar’ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi.

4 kardeş olan şehidin babası Vahip Atar’ın 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 gün önce dayısını arayıp köye kar yağıp yağmadığını soran Atar, bugün toprağa verilecek.

Ağabeyi de asker

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in acı haberi de Kahramanmaraş Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’ndeki baba ocağına askeri yetkililerce ulaştırıldı.

Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bekar olan Gülmez’in 7 kardeşi olduğu belirtildi.

Bir ağabeyinin de asker olduğu ifade edilen şehit Gülmez, bugün öğle namazının ardından Hacıkodal Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Ailesinin ikinci şehidi

Piyade Uzman Ahmet Köroğlu’nun acı haberi Tuzla Şifa Mahallesi’nde oturan ailesine yetkililerce verildi.

Şehit Köroğlu’nun dayısı Özcan Türk, “Bu ailenin ikinci şehidi. 2008 yılında Beytüşşebap’ta kuzeni Talha Köroğlu da şehit olmuştu. Bekârdı. Pazar günü Giresun Çatakkırı köyünde toprağa vereceğiz” dedi.

Şehidin akrabası Ömer Cin de “Annesine 2 gün önce bırakacağını söylemiş ama dün sözleşmeyi yenilemiş” diye konuştu.

Şehit Köroğlu, bugün Giresun’un Çatakkırı köyünde toprağa verilecek.

Gaziantep'e ateş düştü

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün şehit haberi Gaziantep’in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin babası Süleyman Gün gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Gün’ün cenazesi, dün ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık’taki şehitlikte toprağa verildi.

Gökhan Üsteğmen'in evine Türk bayrağı asıldı

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen’in şehadet haberi, Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi’nde oturan babası Bayram Delen’e askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit Delen’in bekâr olduğu öğrenildi.

Acı haberin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı. Delen bugün Aksaray’da törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Ailesinin ilk göz ağrısıydı

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi’nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur’a ulaştırıldı.

Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan çifte hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.

Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, bugün memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

6 kardeşin ortancasıydı

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın acı haberi Adıyaman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde oturan ailesine İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve yetkililer tarafından verildi.

Emine ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan ortancası olan Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Sayın, dün memleketi Adıyaman’da düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin astsubay ağabeyi Murat Sayın da üniformasıyla katıldı.