9 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 108 BİN 563

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 korona testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti.

"OMİCRON'UN YAYILIM GÖSTERDİĞİ İLLERDE VAKALAR DÜŞÜYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise "Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı." notuyla paylaştı.