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    9 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    9 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.02.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 19:10
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    Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 137 bin 712 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496'ya ulaştı.

    8 BİN 636 VAKA

    Yapılan testler sonucu 8 bin 636 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 109 oldu.

    98 CAN KAYBI

    98 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 26 bin 998'e yükseldi.

    9 Şubat Türkiye de koronavirüste son durum #1

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