9 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

Türkiye'de son 24 saatte 58 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 57 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİN 670

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 57 MİLYONU AŞTI

Ülke genelinde toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 37 milyonu aşarken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 16 milyon 770 bin 701 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 57 milyon 19 bin 923 oldu.

3 İLDE ORAN YÜZDE 75'İ AŞTI

Aşı haritasına göre, 3 ilde aşılama oranı yüzde 75'i aştı. Böylece Muğla, Çanakkale ve Kırklareli mavi renge döndü.