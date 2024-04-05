9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı Aralarında ABD’nin de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atamasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu karara göre ABD nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Sedat Önal atandı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, ABD nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın ataması gerçekleştirildi.

Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol, Şili Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik atandı.

9 büyükelçinin görev yeri belirlendi

Guatemala Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende, Bulgaristan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Uyanık'ın ataması yapıldı.

Kosta Rika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen Kaya, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfü Turgut, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin'in ataması gerçekleştirildi.

ABD Büyükelçiliği'ne atanan Seda Önal kimdir?

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevi tebliğ edilen BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Önal, 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1985'te mezunu olan Önal, Dışişleri Bakanlığındaki görevine Aralık 1989-Temmuz 1990'da Personel Dairesi Başkanlığında Aday Meslek Memuru olarak başladı.

Daha sonra İstihbarat ve Araştırma Dairesinde de aday meslek memurluğu görevini yürüten Önal, ardından 1991-1993 tarihlerinde Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip olarak çalıştı. Ekim 1993-Ocak 1997'da Münster Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak görev yapan Önal, daha sonra bazı daire başkanlıklarında görev aldı. Önal, 1998-2002'de New York Başkonsolosluğundaki Muavin Konsolos ve konsolos olarak görevini yürüttükten sonra, 2002-2005 yılları arasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yaptı.

Buradaki görevinin ardından, Ortadoğu Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı, Viyana Başkonsolosluğu ve Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında çeşitli görevlerde bulunan Önal, Temmuz 2012- Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye'nin Amman Büyükelçisi olarak görevini yürüttü. Önal, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinin ardından 2018-2023 tarihleri arasında Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Önal, Şubat 2023’ten bu yana ise Türkiye’nin New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevini sürdürüyordu.

Yeni Gine Büyükelçisi Rifat Cem Örnekol kimdir?

Riıfat Cem Örnekol 1968 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğrenimini Fransa'da tamamladıktan sonra, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Bir dönem Emlak Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapan Örnekol, 1996 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla; Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı, Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü.

Yurt dışında ise sırasıyla Amman, Lahey, Paris, Bakü ve Belgrad Büyükelçiliklerinde görev almıştır. Örnekol, Birinci Müsteşar olarak görev yaptığı Belgrad Büyükelçiliği'nden atandığı Karlsruhe Başkonsolosu görevine 1 Ekim 2015 tarihinde başlamıştır.

Örnekol, iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır. Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteyken 2024 yılında Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı. Gine Cumhuriyeti Büyükelçisi Rifat Cem Örnekol, 1968 doğumludur. 2024 yılında 56 yaşındadır.

Guetamala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende kimdir?

Beliz Celasin Rende, 2000 yılında Robert College’den mezun olmuştur. Ardından 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirmiştir. Beliz Celasin Rende, Türk Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan bir diplomattır.

2002 yılından beri bakanlıklarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Rende, evli ve bir çocuk annesidir.

Beliz Celasin Rende’nin bu bakanlıkta zamana kadar bulunduğu görevler:

2002-2006: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Ortak Politika ve Kurumlar Dairesi Stajyeri

2006-2008: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Ortak Politika ve Kurumlar Dairesi Yardımcısı

2008-2010: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Ortak Politika ve Kurumlar Dairesi Uzmanı

2010-2012: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Ortak Politika ve Kurumlar Dairesi 3. Katibi

2012-2015: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Ortak Politika ve Kurumlar Dairesi

2. Katibi 2015-2017: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Daire Başkanı

2017-2023: Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Daire Başkanı

2023 yılından beri: Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende,

2015 yılında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaparken "Background Bilgilendirme Toplantısı" düzenlemiştir.

2023 yılında ise Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler kermesinde Türkiye'yi temsil etmiştir.

Yeni Bulgaristan Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık kimdir?

Mehmet Saik Uyanık, 2020 yılında Bulgaristan Büyükelçisi görevine başlayan Aylin Sekizkök'ün görev süresinin tamamlanması ardından Sofya'daki Büyükelçiliğin başına geçecek.

Uyanık, Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Uyanık, bir dönem Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu görevinde de bulundu.

Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya kimdir?

Naciye Gökçen Kaya, 1964 doğumludur. 2024 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 1993-1996 yılları arasında Moskova Büyükelçiliği'nde üçüncü katip ve ikinci katip olarak görev yaptı.

1996-2000 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nde Birinci Katip olarak görev yaptı. 2000-2004 yılları arasında Dublin Büyükelçiliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 2004-2008 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2008-2012 yılları arasında Brüksel Büyükelçiliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016-2021 yılları arasında Santiago Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2021 yılından beri İzmir Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

Naciye Gökçen Kaya evli ve bir çocuk babasıdır. Kaya, 2004 yılında "Yılın Diplomatı" seçildi. 2012 yılında ise "Büyükelçi Selim Sarper Uluslararası İlişkiler Ödülü"nü kazandı. Naciye Gökçen Kaya, İngilizce ve Fransızca dillerini akıcı olarak konuşmaktadır. Ayrıca, Rusça ve İspanyolca dillerinde de bilgi sahibidir.

Sri Lanka Büyükelçiliği'ne atanan Semih Lütfü Turgut kimdir?

Semih Lütfü Turgut, 18 Mayıs 1972 yılında Eskişehir'de doğmuştur. 1990 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Turgut, 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında ise aynı fakültede yüksek lisansını tamamlamıştır.

Turgut, 1995-1996 yıllarında Ziraat Bankası'nda uzman, 1996-1997 yılları arasında Kentbank'ta müfettiş yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girerek çeşitli kademelerde görev yapan Turgut, 2010-2012 yılları arasında İskenderiye Başkonsolosu, 2012-2013 yıllarında Siyaset Planlama Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, 2013-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in dış politika danışmanı olarak görev yürütmüştür.

2014-2019 arasında Edinburg Başkonsolosu olarak görev yapmıştır. 2020-2023 yıllarında ise Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu yapmıştır.