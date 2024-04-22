9. Yargı Paketi yolda! Adalet Bakanı Tunç: Tamamlanmak üzere Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerin öne çıkarılacağı 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız" dedi.

AA

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan 9. Yargı Paketi'nde ise sona gelindi..

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenen Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmasında bu konuya değindi.

"9.Yargı Paketi'nin hazırlıkları tamamlanmak üzere"

Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getirerek, şunları söyledi:

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz.



Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız.

"Yargı reformlarına hız kesmeden devam edeceğiz"

Son 22 yıl içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleten, hak arama yollarını daha da arttıran, demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiren ve tahkim eden çok önemli anayasa değişikliklerine de imza attıklarını vurgulayan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgelerinde ortaya konulan hedefler doğrultusunda, reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

9.Yargı Paketi'nde neler var

*Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme

Paketin öncelikli maddelerinden biri cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme olacak.

Bu doğrultuda denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

*Soyadı düzenlemesi yapılacak

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

*Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek

Teklifle Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak.

Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

*Sporda şiddete yönelik yeni önlemler

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)