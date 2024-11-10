9 yıl sonra kabine bugün Çankaya'da toplandı

DHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bir 10 Kasım sabahı aramızdan ayrıldı.

Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde yurt genelinde birçok program düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu özel günde ilk olarak Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anma programına katıldı.

9 YIL SONRA BİR İLK

Yoğun programın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 yılın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Saat 15.05'te başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi.

TOPLANTININ GÜNDEMİ YOĞUN GEÇECEK

Yoğun bir gündemi ele alacak kabinenin masaya yatıracağı konulardan birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği olacak.

Toplantıda ayrıca, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımaları, bölgesel gelişmeler, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının gündemde olacağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.