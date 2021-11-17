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    Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.11.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 11:17
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    Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

    Hain teröristlerin bölgede saklandığı inler, mezarları oluyor.

    Bölgedeki son operasyon Metina ve Hakurk bölgesinde gerçekleşti.

    3 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Hava harekatı düzenlenen iki bölgede, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verdi.

    Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü ViDEO

    Kuzey Irak ta 3 PKK lı terörist öldürüldü #1

    Kuzey Irak ta 3 PKK lı terörist öldürüldü #2

    Kuzey Irak ta 3 PKK lı terörist öldürüldü #3

    Kuzey Irak ta 3 PKK lı terörist öldürüldü #4

    Kuzey Irak ta 3 PKK lı terörist öldürüldü #5

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