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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü

    Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı değerlendirdi.
    • 14.04.2022 - 18:59
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 19:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye- Avusturya ilişkileri ele alındı.

    İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

    Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye’nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul Süreci'ni desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü #1


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