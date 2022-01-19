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- Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 19.01.2022 - 10:33
- Güncelleme : 19.01.2022 - 11:10
Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Barış Pınarı bölgesinde görevli askerlerimiz hain teröristlere göz açtırmıyor.
7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Son olarak bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.