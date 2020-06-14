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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Faraşin bölgesi ile Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2020 - 10:52
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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Faraşin bölgesi ile Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    İçişleri: Diyarbakır'daki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Turuncu Liste'de yer alan Ekrem İptaş olduğu belirlendi.

     

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