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- İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Faraşin bölgesi ile Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- Haber Merkezi
- 14.06.2020 - 10:52
İçişleri Bakanlığı, Faraşin bölgesi ile Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri: Diyarbakır'daki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Turuncu Liste'de yer alan Ekrem İptaş olduğu belirlendi.